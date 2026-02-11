Милонов назвал День святого Валентина праздником для эскортниц и призвал его запретить

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с резкой критикой Дня святого Валентина, назвав его коммерческим праздником сиюминутных эмоций. В интервью «Радио 1» он заявил, что настоящая любовь в русском понимании связана с созданием семьи, а не с гормональным влечением.

«Этот день не про любовь, а про сиюминутные эмоции, гормональное влечение. В русском понимании любовь имеет смысл, если она глубинная, если она действительно лежит в основе создания семьи. А 14 февраля — коммерческий день, где речи про семью даже не идёт», — сказал он.

По словам парламентария, 14 февраля не имеет никакого отношения к русской культуре и по своей сути чужд традиционным ценностям. Он предложил запретить отмечать этот день в школах и сосредоточиться на популяризации национального праздника — Дня семьи, любви и верности (Дня Петра и Февронии), который отмечается 8 июля.

«Тут история про гормоны, но тогда, если говорить честно, каждый публичный дом должен отмечать этот день. Чем чаще, тем лучше. Эскортницы пусть отмечают», — подытожил Милонов.

По данным аналитиков, в 2026 году средние траты россиян на День святого Валентина выросли почти на 50%. Особенно заметен рост спроса на классические и нематериальные подарки — цветы, парфюмерию и сертификаты, чья популярность объясняется желанием сохранить эмоции при контролируемом бюджете. Средний чек в категории «Подарки и цветы» превысил 7 тысяч рублей.