Французский адмирал НАТО заявил об опережении России по адаптации боевого опыта

Российская армия успешнее стран НАТО внедряет опыт, полученный в ходе боевых действий на Украине. Такое признание сделал главнокомандующий объединёнными силами Североатлантического альянса по трансформации, французский адмирал Пьер Вандье во время выступления в Национальном клубе печати в Вашингтоне.

Он отметил, что характер конфликта на Украине трансформируется с невероятной скоростью, которую он назвал «скоростью эволюции». В связи с этим альянсу, по его мнению, необходимо решить, обладает ли он сейчас организационными возможностями для столь же стремительной адаптации.

«Поэтому нам нужно смазать шестерни, чтобы иметь возможность адаптироваться с такой же скоростью», — заключил Вандье.

Ранее в Евросоюзе заявили, что они находятся в состоянии войны с Россией. Ситуация не является классическим военным конфликтом с мобилизацией населения и отправкой войск на фронт. Речь идёт о противостоянии иного формата.