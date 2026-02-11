ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 февраля, 08:46

Французский адмирал НАТО заявил об опережении России по адаптации боевого опыта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Российская армия успешнее стран НАТО внедряет опыт, полученный в ходе боевых действий на Украине. Такое признание сделал главнокомандующий объединёнными силами Североатлантического альянса по трансформации, французский адмирал Пьер Вандье во время выступления в Национальном клубе печати в Вашингтоне.

Он отметил, что характер конфликта на Украине трансформируется с невероятной скоростью, которую он назвал «скоростью эволюции». В связи с этим альянсу, по его мнению, необходимо решить, обладает ли он сейчас организационными возможностями для столь же стремительной адаптации.

«Поэтому нам нужно смазать шестерни, чтобы иметь возможность адаптироваться с такой же скоростью», — заключил Вандье.

«Сами себя запугали»: Европейский министр шокировал правдой о конфликте НАТО и России
«Сами себя запугали»: Европейский министр шокировал правдой о конфликте НАТО и России

Ранее в Евросоюзе заявили, что они находятся в состоянии войны с Россией. Ситуация не является классическим военным конфликтом с мобилизацией населения и отправкой войск на фронт. Речь идёт о противостоянии иного формата.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • НАТО
  • Россия
  • Франция
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar