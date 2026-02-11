Назван возможный срок проведения референдума по территориям на Украине
Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского
Владимир Зеленский 24 февраля может объявить о выборах и референдуме по статусу Донбасса, однако начнутся эти процессы не ранее, чем через несколько месяцев. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.
«Я думаю, что как минимум понадобится месяца три. Если он действительно объявит 24 февраля, то выборы могут состояться в лучшем случае в мае, в июне», — отметил парламентарий в интервью «Газете.ru».
Собеседник издания также отметил, что администрация президента США Дональда Трампа оказывала «большое давление» на Зеленского по вопросу статуса Донбасса и мирного урегулирования. По мнению Чепы, вопрос о референдуме будет вынесен в отдельный документ. Параллельно с этим будет продолжать готовиться мирное соглашение по украинскому конфликту.
Слухи о возможных выборах на Украине активизировались на фоне информации западной прессы. Ранее Financial Times со ссылкой на источники в Киеве и европейских столицах писала, что Киев готовит одновременно президентские выборы и референдум по мирному урегулированию, а 24 февраля — в четвёртую годовщину начала СВО, Зеленский собирается их анонсировать. Оба голосования могут состояться не позднее 15 мая, а уже в апреле Рада якобы подготовит всё необходимое с правовой точки зрения. При этом киевский режим через украинские СМИ опровергает информацию об анонсе выборов 24 февраля.
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