Назван возможный срок проведения референдума по территориям на Украине

Владимир Зеленский 24 февраля может объявить о выборах и референдуме по статусу Донбасса, однако начнутся эти процессы не ранее, чем через несколько месяцев. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Я думаю, что как минимум понадобится месяца три. Если он действительно объявит 24 февраля, то выборы могут состояться в лучшем случае в мае, в июне», — отметил парламентарий в интервью «Газете.ru».

Собеседник издания также отметил, что администрация президента США Дональда Трампа оказывала «большое давление» на Зеленского по вопросу статуса Донбасса и мирного урегулирования. По мнению Чепы, вопрос о референдуме будет вынесен в отдельный документ. Параллельно с этим будет продолжать готовиться мирное соглашение по украинскому конфликту.