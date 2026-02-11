ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 февраля, 10:07

«Своя игра»: После саммита на Аляске Вашингтон вновь доказал, что Западу нельзя верить

Политолог Мухин: Вашингтон делает вид, что ни о чём в Анкоридже не договаривался

Обложка © ТАСС / Consolidated / picture-alliance / Annabelle Gordon — Pool via CNP

Обложка © ТАСС / Consolidated / picture-alliance / Annabelle Gordon — Pool via CNP

США намеренно делают вид, будто никаких договорённостей с Россией в Анкоридже не существовало. Об этом заявил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

«У США сейчас своя игра», — констатировал он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Эксперт подчеркнул, что такая тактика лишь подтверждает давнюю позицию Москвы: западным партнёрам доверять нельзя. На этом фоне Россия сосредоточивается на реальных результатах, которые достигаются на поле боя, и это, по мнению Мухина, является консенсусным решением.

Песков объяснил, что такое «дух Анкориджа»
Песков объяснил, что такое «дух Анкориджа»

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров выразил сожаление в связи с тем, что Вашингтон отказывается выполнять договорённости, достигнутые в Анкоридже. Российский министр подчеркнул, что именно США выступили с инициативой, Москва её приняла — и теперь проблема должна решаться. Однако, по словам дипломата, Вашингтон не только не двигается в этом направлении, но и продолжает вводить санкции и охотиться за российскими танкерами.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Дональд Трамп
  • Встреча Путина и Трампа
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar