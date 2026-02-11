США намеренно делают вид, будто никаких договорённостей с Россией в Анкоридже не существовало. Об этом заявил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

«У США сейчас своя игра», — констатировал он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Эксперт подчеркнул, что такая тактика лишь подтверждает давнюю позицию Москвы: западным партнёрам доверять нельзя. На этом фоне Россия сосредоточивается на реальных результатах, которые достигаются на поле боя, и это, по мнению Мухина, является консенсусным решением.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров выразил сожаление в связи с тем, что Вашингтон отказывается выполнять договорённости, достигнутые в Анкоридже. Российский министр подчеркнул, что именно США выступили с инициативой, Москва её приняла — и теперь проблема должна решаться. Однако, по словам дипломата, Вашингтон не только не двигается в этом направлении, но и продолжает вводить санкции и охотиться за российскими танкерами.