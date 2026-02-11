HR-эксперт сочла своевременной новую систему распределения мест в российских вузах

В Госдуме предложили согласовывать количество бюджетных мест в вузах с регионами и работодателями, а также ввести механизм «защитного минимума» для специальностей, критически важных для кадрового обеспечения стратегических отраслей. Инициатива призвана сократить дефицит специалистов и повысить эффективность бюджетных расходов.

Независимый HR-эксперт, председатель комитета по развитию женского предпринимательства МГО «Опора России» Зулия Лоикова в беседе с 360.ru назвала идею своевременной, но подчеркнула, что её успех зависит от деталей реализации. Среди плюсов — снижение дисбаланса на рынке труда, рост практической ориентированности обучения и закрепление кадров в регионах через целевой набор.

Однако эксперт предупредила и о рисках: короткий горизонт планирования у бизнеса, угроза академической автономии вузов, возможная коррупция и недофинансирование фундаментальных наук. Также она отметила, что без решения проблемы низких зарплат выпускники всё равно не пойдут работать по специальности, даже если их подготовят.

Для эффективной реализации Лоикова предложила создать региональные советы по кадрам, внедрить гибкие «коридоры» бюджетных мест, развивать государственно-частное партнёрство и сохранить не менее 20–30% мест под конкурсный отбор для поддержки фундаментальных направлений.

Инициатива по согласованию бюджетных мест с регионами и работодателями развивается на фоне уже проводимой Минобрнауки политики оптимизации платного сектора образования. Ведомство ранее сократило 47 тысяч платных мест — в основном в негосударственных вузах и на направлениях «экономика», «юриспруденция», «реклама». При этом министр Валерий Фальков подчеркнул, что параллельно принимаются меры по увеличению бюджетных мест для инженерных специальностей и корректировке стоимости обучения будущих инженеров.