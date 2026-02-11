Учёные воссоздали лицо обезглавленного 400 лет назад «вампира» из Хорватии

Учёные воссоздали внешность «вампира из Рачесы» — мужчины, жившего в XV-XVI веках и обезглавленного собственными соседями после смерти. Об этом авторы рассказали в статье, опубликованной в журнале Ortogonline.

Останки неизвестного нашли в 2023 году в крепости на востоке Хорватии. Биоархеологический анализ показал, что мужчина ростом около 160 сантиметров не боялся участия в жестоких конфликтах и успел получить несколько серьёзных травм лица. Он умер насильственной смертью в возрасте 40-50 лет.

Археолог Наташа Саркич считает, что обезображенное лицо и судьба, полная насилия, могла заставить селян думать, что после смерти неизвестный восстанет из мёртвых как вампир. Тогда его выкопали, обезглавили, уложили лицом в землю и присыпали камнями, чтобы затруднить освобождение из могилы.

Внешность «вампира» восстановил специалист в области графики из Бразилии Сицеро Морейс. Он опирался на данные компьютерной томографии черепа и метод анатомической деформации. Итогом стали два варианта лица — с растительностью и без.

К слову, подобные «антивампирские» ритуалы были распространены у южных славян. Перепуганные люди всячески уродовали тела, чтобы исключить «воскрешение».

Ранее учёные выяснили, что вооружённый конфликт повлиял на внешний вид и поведение собак на Украине. По их словам, хвостатые стали сбиваться в стаи, лишаться породных признаковым и в целом больше походить на диких представителей семейства псовых.