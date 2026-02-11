Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 февраля, 14:28

Россиянам рассказали, как вырастить огурцы прямо на окне

В Госдуме дали россиянам советы по рассаде

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, как вырастить свежие овощи прямо у себя дома — на подоконнике.

В интервью Life.ru он рассказал, что первый шаг — правильный выбор семян. Для комнатного выращивания подходят специальные самоопыляемые гибриды, не требующие участия насекомых и устойчивые к ограниченному пространству. Такие сорта имеют соответствующую маркировку на упаковке и широко представлены в продаже.

На Ставрополье стоимость огурцов превысила цены на экзотические фрукты
На Ставрополье стоимость огурцов превысила цены на экзотические фрукты

Особое внимание Чаплин рекомендовал уделить освещению. Огурцам нужно максимально светлое место — оптимально южное окно. В зимний период, когда световой день короткий, он советует использовать фитолампы. По словам собеседника Life.ru, современные системы досветки позволяют полностью компенсировать нехватку солнца при минимальных затратах электроэнергии.

Фитолампы позволят полностью заменить солнечный свет и обеспечить необходимую продолжительность «дня» для рассады и взрослых растений

Никита Чаплин

депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья

Фитолампы позволят полностью заменить солнечный свет и обеспечить необходимую продолжительность «дня» для рассады и взрослых растений
Фитолампы позволят полностью заменить солнечный свет и обеспечить необходимую продолжительность «дня» для рассады и взрослых растений

Не менее важен и уход за растениями. Полив должен быть регулярным, но умеренным, водой комнатной температуры. Для поддержания влажности воздуха можно использовать опрыскивание или поддоны с водой.

Дед говорил: если в доме нет этих 5 вещей — значит, хозяйка плохая. Проверьте, у вас они есть?
Дед говорил: если в доме нет этих 5 вещей — значит, хозяйка плохая. Проверьте, у вас они есть?

«Нельзя забывать и о своевременных подкормках комплексными удобрениями, которые разработаны специально для овощных культур», — добавил Чаплин.

Для вьющихся побегов необходимо заранее установить опоры или шпалеры — это поможет сформировать компактный «огород» и повысить урожайность.По словам депутата, при соблюдении этих условий свежие огурцы можно получать круглый год, независимо от цен в магазинах.

Одна курица за 400 рублей на 7 блюд: как экономной хозяйке прокормить семью всю неделю
Одна курица за 400 рублей на 7 блюд: как экономной хозяйке прокормить семью всю неделю

Ранее сообщалось, что цены на огурцы в России за последние три месяца выросли более чем в два раза. К концу января килограмм огурцов в среднем стоил 300,1 рубля, что на 111,1 рубля дороже, чем в конце октября. К началу февраля цена достигла 317,2 рубля за килограмм.

Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Комментарии Лайфу
  • Госдума
  • Дача
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar