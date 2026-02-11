Россиянам рассказали, как вырастить огурцы прямо на окне

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, как вырастить свежие овощи прямо у себя дома — на подоконнике.

В интервью Life.ru он рассказал, что первый шаг — правильный выбор семян. Для комнатного выращивания подходят специальные самоопыляемые гибриды, не требующие участия насекомых и устойчивые к ограниченному пространству. Такие сорта имеют соответствующую маркировку на упаковке и широко представлены в продаже.

Особое внимание Чаплин рекомендовал уделить освещению. Огурцам нужно максимально светлое место — оптимально южное окно. В зимний период, когда световой день короткий, он советует использовать фитолампы. По словам собеседника Life.ru, современные системы досветки позволяют полностью компенсировать нехватку солнца при минимальных затратах электроэнергии.

Фитолампы позволят полностью заменить солнечный свет и обеспечить необходимую продолжительность «дня» для рассады и взрослых растений Никита Чаплин депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья

Не менее важен и уход за растениями. Полив должен быть регулярным, но умеренным, водой комнатной температуры. Для поддержания влажности воздуха можно использовать опрыскивание или поддоны с водой.

«Нельзя забывать и о своевременных подкормках комплексными удобрениями, которые разработаны специально для овощных культур», — добавил Чаплин.

Для вьющихся побегов необходимо заранее установить опоры или шпалеры — это поможет сформировать компактный «огород» и повысить урожайность.По словам депутата, при соблюдении этих условий свежие огурцы можно получать круглый год, независимо от цен в магазинах.

Ранее сообщалось, что цены на огурцы в России за последние три месяца выросли более чем в два раза. К концу января килограмм огурцов в среднем стоил 300,1 рубля, что на 111,1 рубля дороже, чем в конце октября. К началу февраля цена достигла 317,2 рубля за килограмм.