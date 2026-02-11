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Опубликовано 11 февраля, 12:08

Путин обратил внимание на работу властей Северной Осетии по поддержке бойцов СВО

Сергей Меняйло и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Сергей Меняйло и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин отметил работу властей Северной Осетии по поддержке участников спецоперации. Об этом президент России заявил в ходе встречи с главой республики Сергеем Меняйло.

«Я знаю, что вы активно работаете по поддержке бойцов наших, семей», — сказал глава государства.

Меняйло пояснил, что сегодня в субъекте реализуются 32 меры поддержки участников СВО и их семей. Например, в регионе выделяется ИЖС с земельным участком по фиксированной стоимости в 6,5 миллиона рублей. Первый взнос по ипотеке в размере 30% оплачивается из республиканского бюджета.

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Напомним, Владимир Путин провёл встречу с Сергеем Меняйло. Говоря о трагедии в Беслане, президент назвал террористические атаки общей болью для всей России. По его словам, об этом никогда нельзя забывать.

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Матвей Константинов
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