Путин обратил внимание на работу властей Северной Осетии по поддержке бойцов СВО

Владимир Путин отметил работу властей Северной Осетии по поддержке участников спецоперации. Об этом президент России заявил в ходе встречи с главой республики Сергеем Меняйло.

«Я знаю, что вы активно работаете по поддержке бойцов наших, семей», — сказал глава государства.

Меняйло пояснил, что сегодня в субъекте реализуются 32 меры поддержки участников СВО и их семей. Например, в регионе выделяется ИЖС с земельным участком по фиксированной стоимости в 6,5 миллиона рублей. Первый взнос по ипотеке в размере 30% оплачивается из республиканского бюджета.

Напомним, Владимир Путин провёл встречу с Сергеем Меняйло. Говоря о трагедии в Беслане, президент назвал террористические атаки общей болью для всей России. По его словам, об этом никогда нельзя забывать.