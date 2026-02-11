В Госдуме отреагировали на слова Пашиняна о нежелании Армении наносить ущерб интересам РФ

В слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, о том что Ереван не собирается действовать против интересов России, сложно поверить. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Депутат назвал заявление хорошим, но подчеркнул, что оно расходится с реальными шагами армянского руководства. По его словам, есть все основания сомневаться в искренности Пашиняна — его действия не подтверждают декларируемых намерений.

«Никакого доверия к тому, что он говорит сегодня, по результатам его действий, на мой взгляд, у сколько-нибудь компетентного, разбирающегося в ситуации человека быть не может», — констатировал Затулин в беседе с «Лентой.ру».

Напомним, Никол Пашинян в интервью заявил, что Ереван не позволит втянуть себя в какую-либо деятельность, направленную против России. Он подчеркнул, что страна ценит сложившиеся отношения и не планирует создавать конфронтацию. В то же время некоторые заявления и шаги армянского руководства, например намерение выйти из ОДКБ, ставят под вопрос искренность подобных слов.