Дайджест резонансных региональных событий 11 февраля

Публикация «Нефть и Капитал»

После налета дронов на Волгоград в ночь на 11 февраля власти зафиксировали пожар на одном из объектов в южной части города, пишет oilcapital.ru. Название предприятия официально не раскрывается, однако зарубежные СМИ связывают инцидент с НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка».

Ставропольский край

ВККС России разрешила возбудить уголовные дела против трех бывших судей из Ставропольского края по представлению главы СК Александра Бастрыкина, пишет newstracker.ru. Экс-зампред краевого суда Михаил Хрипунов подозревается во взяточничестве, Артем Сергеев и Тимур Набоков — в посредничестве и получении взяток.

Республика Удмуртия

ФАС проверит обоснованность роста тарифов ЖКХ в Удмуртии. Центральный аппарат антимонопольной службы проведёт проверку экономической обоснованности повышения платы за коммунальные услуги в республике. Специалисты изучат рост тарифов на электроэнергию, отопление, газ, водоснабжение и водоотведение, пишет udm-info.ru.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону на концерты известных исполнителей не удаётся полностью распродать билеты, пишет rostovgazeta.ru. В ближайшие месяцы в городе запланированы десятки выступлений, однако даже у популярных артистов залы остаются полупустыми. При этом самые дорогие билеты покупают активнее остальных.

Республика Татарстан

Казань вновь обсуждает качество муниципальных парковок: жители жалуются на плохую очистку территории и риск штрафов из‑за сбоев интернета, пишет inkazan.ru. Чиновники объяснили, что технику не пускают из‑за машин, а проблему пытаются решать через чат‑бот. Горожане требуют альтернативу платным стоянкам и постоплату. В мэрии заверили, что система постоплаты заработает в этом году.

Волгоградская область

Волгоградская область столкнулась с резким ростом платежей за отопление: жители получили январские квитанции с суммами до 16 тысяч рублей, сообщает novostivolgograda.ru. На рост повлияли переход на оплату по факту потребления, повышение тарифов и январские морозы. Волгоградцы возмущены: тепло подавалось с перебоями, перерасчёты не делались автоматически, а мошенники начали рассылать фейковые «возвраты».

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде задержаны главврач больницы №33 Павел Зубеев и его дочь Татьяна Соколова, сообщает newsnn.ru. По данным следствия, руководитель медучреждения необоснованно начислял дочери зарплату свыше 1 млн рублей, а также мог проводить операции мимо кассы. В рамках уголовного дела по обвинению в совершении преступления, предусмотренного по ч. 4 ст. 159 УК РФ прошли обыски, изъяты документы и крупные суммы наличных.

Свердловская область

В Нижнем Тагиле суд обязал хирурга Демидовской горбольницы Михаила Шалагина выплатить компенсацию семье Светланы Бурухиной, сообщает tagilcity.ru. Женщина умерла после операции, а врач ранее был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. С него взыскали 273 тыс. рублей и назначили ежемесячные выплаты по 9 тыс. до совершеннолетия сына погибшей; требования к медучреждению суд отклонил.

Оренбургская область

В Оренбургской области диагнозы пациентам будут ставить через MAX. Как пишет 56orb.ru, на доработку системы «Телемедицинские консультации» для этих целей будет потрачено 2,8 млн рублей. Через бот в мессенджере MAX можно будет запустить специальное мини-приложение для подачи заявки на медпомощь. Сама консультация будет проходить в назначенное время посредством общения в чате или по видеоконференцсвязи. После ее завершения пациент получит протокол заключения врача.

Тюменская область

Все больше жителей Тюменской области устраиваются на работу курьерами в надежде на высокий заработок, сообщает nashgorod.ru. Однако если в среднем по России курьерам в 2025 году предлагали зарплату в 146 тыс. руб., то в Тюмени - около 90 тыс. руб. Также в топе высокооплачиваемых профессий в регионе - бурильщики, машинисты установок, операторы станков с ЧПУ и токари.

Омская область

В общественном транспорте Омска за год «поймали» почти 800 «зайцев», пишет gorod55.ru. Чаще всего безбилетники платят штраф в размере 300 рублей, если не оплатили проезд первый раз, и 1500 при повторном нарушении. При этом в регионе отсутствует какая-либо структура для контроля оплаты проезда в транспорте. Каждое пассажирское предприятие вычисляет нарушителей самостоятельно и привлечь их к ответственности получается не во всех случаях.

Карелия

В Карелии на продажу выставили две бывшие школы по цене менее 500 тысяч рублей каждая. Как пишет karelinform.ru, за эту стоимость их продают вместе с участками земли и коммуникациями. Жители региона отмечают, что закрывается все больше сельских школ, тогда как в городах учебные заведения переполнены.

Приморский край

Прокуратура начала проверку пожара на подстанции во Владивостоке. Как пишет vostokmedia.com, возгорание 10 февраля на трансформаторной подстанции на ул. Бородинской оставило без света сотни домов в районе Второй Речки. Надзорное ведомство выясняет причины ЧП и даст правовую оценку соблюдению норм пожарной безопасности. Энергетики ведут аварийно-восстановительные работы.

Башкирия

Генпрокуратура требует изъять в доход государства активы авиаоператора «Сирена-Трэвел» на миллиарды рублей. Как пишет Mkset.ru, иск касается компаний, управляющих ключевыми системами бронирования Leonardo и Astra. По версии следствия, активы получены в 2003 году через коррупционные схемы при банкротстве госструктуры. В деле фигурируют депутаты, вывод дивидендов за рубеж и обвинения в незаконных сборах с пассажиров. Ответчиками проходят десятки лиц. Первое заседание назначено на 18 февраля.

Краснодарский край

Кущевский районный суд отправил в СИЗО депутата ЗСК Краснодарского края Антона Аверьянова, пишет kubanpress.ru. Его и помощника обвиняют в мошенничестве на 6,75 млн рублей. По версии следствия, они брали деньги у знакомого, обещая обеспечить ему место в городской думе Краснодара. Помощник депутата находится под домашним арестом. Этот арест — часть продолжающейся масштабной «чистки» среди кубанских чиновников, подрывающей устоявшуюся политическую систему региона.

Новосибирск

Ордынский районный суд Новосибирской области завершил рассмотрение уголовного дела в отношении преступной группы, занимавшейся организацией незаконного пребывания иностранцев в регионе, пишет atas.info. Ключевым фигурантом процесса выступил бывший начальник отделения по вопросам миграции МО МВД России «Ордынский». Суд признал его виновным по двум эпизодам организации нелегальной миграции группой лиц и по двум эпизодам получения взяток.

Челябинская область

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали начальника отдела по работе с юрлицами ГУФССП по Челябинской области, пишет kursdela.biz. Следствие считает, что задержанный получил взятку от представителей криминалитета. За это он якобы проверял по базам данных сведения о физических лицах и передавал преступникам.

ХМАО

Звезда «Матч ТВ» из ХМАО вылетела из «Битвы Титанов» из-за слабых рук. Телеведущая «Матч ТВ» Ольга Петрикова выбыла из четвертого сезона «Битвы титанов» во время испытания, которое ей не удалось преодолеть и в прошлый раз, пишет muksun.fm. Сургутянка не справилась с упражнением «Динамический вис». Саму журналистку расстроил такой исход — она хотела задержаться на шоу подольше.

Санкт-Петербург

В петербургской многоэтажке упал лифт с людьми, пишет rosbalt.ru. По версии оперативников, между этажами произошла аварийная остановка лифта из-за срабатывания штатной системы безопасности, и он резко опустился на первый этаж. В лифте находились женщина с ребенком. Девочка получила ушибы и компрессионный перелом.

Красноярский край

Директора кодинской школы, где ученица устроила поножовщину, вернули на работу после протеста учителей, пишет prmira.ru. Экс-руководитель сообщила, что ее «вынудили» уйти по соглашению сторон. Вместе с ней больше 20 учителей школы в качестве солидарности написали заявление на увольнение. После этого директора вернули, но уже в качестве педагога.

Белгородская область

Белгородская свинина будет поставляться в Северную Корею, пишет bel.ru. Местный свинокомплекс успешно прошёл аттестацию Россельхознадзора и получил право на экспорт мясной продукции и субпродуктов. Первые поставки в КНДР начнутся в первом квартале этого года.

Пермский край