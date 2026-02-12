В России с 1 марта изменятся правила бронирования отелей

В России с 1 марта условия бронирования отелей будут изменены: теперь возврат предоплаты обязателен при отмене до дня заезда. Об этом сообщил ТАСС зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов. По его словам, это должно обезопасить права потребителя.

Если бронь отменяется до дня приезда, предоплата возвращается полностью. При отказе в день заезда удерживать разрешается только стоимость одних суток. Гарантированная бронь сохраняется не меньше чем на 24 часа. В договорах бронирования должны указываться площадь номера, перечень услуг с ценами и условия отмены. Это, по мнению Кривоносова, предотвратит появление «скрытых платежей» и сделает процесс более прозрачным.

По словам парламентария, правила касаются всех классифицированных объектов размещения — отелей, баз отдыха и кемпингов. Иные заведения с 1 марта перестанут отображаться на онлайн-платформах, что облегчит контроль и исключит серые схемы работы.

Тем временем, в преддверии Дня святого Валентина в Москве резко вырос спрос на тематические БДСМ-отели — в феврале интерес к таким гостиницам увеличился примерно в три раза. Пары активно резервируют номера для романтических встреч: стоимость двух часов проживания варьируется от 6 до 9 тысяч рублей. Особенно востребованы комнаты с джакузи, зеркалами и необычным интерьером. Занято около 90% подобных номеров.