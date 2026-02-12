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Опубликовано 12 февраля, 06:57

Украинские артиллеристы ввергли в адский огонь подразделение ВСУ из-за сбоя в Starlink

В Сумской области артиллеристы ВСУ по ошибке погубили подразделение украинских штурмовиков из 71-й бригады в районе между сёлами Хотель и Алексеевка. Об этом сообщает Mash.

В Сумской области артиллеристы ВСУ по ошибке погубили союзников. Видео © Telegram / Mash

По позициям украинских штурмовых групп прилетело два-три снаряда. Причиной стал сбой в работе системы связи Starlink, из-за которого артиллеристы не смогли связаться с пехотой и приняли её за подразделения ВС РФ. В результате погибли минимум четверо военнослужащих ВСУ.

Тем временем российские войска продолжают теснить противника в направлении Сум. Бойцы группировки «Север» пробиваются к линии Кияница — Хотень, где расположен укреплённый район, в который украинское командование ранее стянуло до 10 тысяч военных для планировавшегося прорыва в Курскую область. В среднем продвижение ВС РФ в этой зоне составляет 900 метров в сутки.

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Ранее Life.ru рассказывал, как умиравший от голода украинский солдат сдался в плен и помог российским войскам взять укреплённый опорный пункт ВСУ. Укрепрайон представлял собой разветвлённую сеть позиций, замаскированных в лесополосе.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Обложка © Telegram / Mash

Владимир Озеров
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