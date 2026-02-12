Окна многоэтажки повреждены при налёте 9 дронов ВСУ на Дзержинск

Украинские дроны попытались атаковали Дзержинск в Нижегородской области в ночь на 12 февраля, пострадавших нет, повреждены окна жилой многоэтажки. На месте продолжают работать специалисты, сумма ущерба оценивается. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор региона Глеб Никитин.

«Ночью на территории г.о.г. Дзержинск силами ПВО и БАРС-НН отражена атака 9 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и серьёзного ущерба нет, зафиксировано повреждение оконного остекления МКД [многоквартирного дома], информация о других повреждениях уточняется», — сказано в тексте.

Также Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар ракетами по Волгоградской области, в результате чего произошло возгорание на объекте Минобороны недалеко от посёлка Котлубань. Ведётся эвакуация населения из зоны ЧП.