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Опубликовано 12 февраля, 10:09

Окна многоэтажки повреждены при налёте 9 дронов ВСУ на Дзержинск

Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Украинские дроны попытались атаковали Дзержинск в Нижегородской области в ночь на 12 февраля, пострадавших нет, повреждены окна жилой многоэтажки. На месте продолжают работать специалисты, сумма ущерба оценивается. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор региона Глеб Никитин.

«Ночью на территории г.о.г. Дзержинск силами ПВО и БАРС-НН отражена атака 9 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и серьёзного ущерба нет, зафиксировано повреждение оконного остекления МКД [многоквартирного дома], информация о других повреждениях уточняется», — сказано в тексте.

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Детей оставили в школах после уроков из-за атаки дронов ВСУ в Коми

Также Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар ракетами по Волгоградской области, в результате чего произошло возгорание на объекте Минобороны недалеко от посёлка Котлубань. Ведётся эвакуация населения из зоны ЧП.

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Татьяна Миссуми
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