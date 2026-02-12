Военный эксперт раскрыл, откуда ВСУ могли атаковать Республику Коми

Беспилотники ВСУ, атаковавшие Ухту, скорее всего, были запущены с территории Украины, заявил военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя удар по нефтеперерабатывающему заводу в Республике Коми. По его словам, дальность имеющихся у ВСУ дронов достигает полутора тысяч километров, полёт в этом случае занял бы около шести-семи часов.

Менее вероятным, но всё же возможным вариантом является работа так называемых «спящих ячеек» на территории России. Собеседник NEWS.ru подчеркнул, что целью атаки могла быть демонстрация способности ВСУ наносить удары по любому региону, однако украинская сторона недооценивает масштаб ответных ударов со стороны ВС РФ.

«Не думаю, что Ухту атаковали с территории Эстонии или Финляндии. Я склоняюсь к Украине. Хотя полёт БПЛА должен тогда занять порядка шести-семи часов. Второй, менее вероятный вариант, — дроны запускали спящие ячейки с территории России», — отметил эксперт.