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Опубликовано 12 февраля, 15:33

Милонов призвал не превращать День святого Валентина в «тройной квадрохарам»

Милонов призвал мужчин не дарить девушкам букеты роз и плюшевых мишек на 14 февраля

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов в преддверии Дня святого Валентина призвал российских мужчин отказаться от «пошлых» подарков. Он назвал неприемлемыми букеты из огромного количества роз, гигантских плюшевых медведей и блестящие переливающиеся сердечки, отметив, что праздник и так «пошловат», а такая атрибутика лишь усиливает это ощущение.

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«Праздник и так пошловат, а если он ещё и сопровождается букетом из тысячи и одной розы, большим плюшевым медвежонком и огромным блестящим сердечком таким переливающимся, то вот это получается тройной диабет, реально — тройной квадрохарам», — заявил парламентарий.

По мнению парламентария, подарки должны быть в первую очередь «душевными», а главным презентом может стать предложение руки и сердца. В этой связи собеседник RTVI дал совет россиянкам: если мужчина говорит о любви, но отказывается создавать семью и заводить детей, значит, его слова неискренни, с таким партнёром лучше расстаться.

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Ранее аналитики оценили стоимость романтического ужина и букета роз в соотношении со средней зарплатой в крупных российских городах. Абсолютным лидером стала Москва: несмотря на самый дорогой вечер — почти 7 тысяч рублей — уровень доходов позволяет горожанам устраивать до 24 свиданий в месяц.

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Борис Эльфанд
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