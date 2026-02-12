Милонов призвал не превращать День святого Валентина в «тройной квадрохарам»

Депутат Госдумы Виталий Милонов в преддверии Дня святого Валентина призвал российских мужчин отказаться от «пошлых» подарков. Он назвал неприемлемыми букеты из огромного количества роз, гигантских плюшевых медведей и блестящие переливающиеся сердечки, отметив, что праздник и так «пошловат», а такая атрибутика лишь усиливает это ощущение.

«Праздник и так пошловат, а если он ещё и сопровождается букетом из тысячи и одной розы, большим плюшевым медвежонком и огромным блестящим сердечком таким переливающимся, то вот это получается тройной диабет, реально — тройной квадрохарам», — заявил парламентарий.

По мнению парламентария, подарки должны быть в первую очередь «душевными», а главным презентом может стать предложение руки и сердца. В этой связи собеседник RTVI дал совет россиянкам: если мужчина говорит о любви, но отказывается создавать семью и заводить детей, значит, его слова неискренни, с таким партнёром лучше расстаться.

Ранее аналитики оценили стоимость романтического ужина и букета роз в соотношении со средней зарплатой в крупных российских городах. Абсолютным лидером стала Москва: несмотря на самый дорогой вечер — почти 7 тысяч рублей — уровень доходов позволяет горожанам устраивать до 24 свиданий в месяц.