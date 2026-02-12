«Дочка» датской компании Rockwool перечислила 600 млн рублей на помощь участникам СВО

Российское подразделение датской компании Rockwool перечислило 600 миллионов рублей в Общероссийский народный фронт. Средства пойдут на поддержку участников спецоперации и их семей.

«Ответственный бизнес — это не только налоги и рабочие места. Это готовность разделить со страной сложный период и поддержать ребят, которые сегодня в тяжелейших условиях защищают Родину. Для нас это вопрос принципа», — заявили в пресс-службе компании.

На выделенные деньги закупят багги, квадроциклы, средства связи, разведывательные дроны и оборудование для радиоэлектронной борьбы. В компании добавили, что в ближайшие месяцы планируют возобновить сотрудничество с военно-промышленным комплексом, приостановленное датским руководством в 2022 году.

Ранее сообщалось, что с начала октября 2026 года в России планируют повысить зарплаты военным и некоторым госслужащим на 4%. Правительственный проект предполагает повышение окладов военнослужащим-контрактникам (в зависимости от должности и звания), а также призывникам — по занимаемой должности.