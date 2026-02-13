ПВО отразила ночную атаку 58 украинских БПЛА в четырёх регионах России

Минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников со стороны Украины. Всего над регионами России были перехвачены и уничтожены почти шесть десятков БПЛА самолётного типа.

Как сообщили в Минобороны РФ, атака продолжалась с 23:00 мск 12 февраля до 07:00 мск 13 февраля. Дежурные расчёты ПВО работали сразу в нескольких регионах страны.

Основной удар пришёлся на Волгоградскую область, где сбили 43 беспилотника. Ещё 12 БПЛА уничтожили над Ростовской областью, два – над Курской областью и один – над территорией Республики Крым.

Ранее Life.ru писал о последствиях массированной атаки беспилотников в Волгоградской области, где пострадали три человека. В числе раненых оказались 12-летний школьник, 18-летний юноша и женщина – все они были госпитализированы, угрозы их жизни нет. Повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки.