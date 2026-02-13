Российские военные нашли эффективный и дешёвый способ борьбы с тяжёлыми украинскими гексакоптерами типа «Баба-яга». Как сообщили в силовых структурах, особенно успешно против таких дронов работают лёгкие FPV-беспилотники, оснащённые сетями или арматурой.

«Против «Бабы-яги» и её аналогов крайне эффективными показали себя дешёвые FPV-дроны с сетями или БПЛА, снабжённые зарядом или, например, арматурой. Зачастую после такого поражения уничтожаются оба дрона, однако их стоимость несопоставима и зачастую отличается в десятки раз», — рассказал собеседник ТACС.

Кроме того, высокие результаты показывает применение переносных зенитных ракетных комплексов «Верба», способных перехватывать как разведывательные, так и ударные беспилотники самолётного типа на разных высотах. Несмотря на то, что ВСУ всё чаще используют дроны на оптоволокне для защиты от средств радиоэлектронной борьбы, российские операторы успешно перехватывают и их. Кроме того, большую эффективность демонстрируют обычные дробовики, которые военнослужащие берут с собой при передвижении на технике.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли групповой удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, которые работают в интересах ВСУ. Эта атака стала ответной мерой на террористические действия киевского режима, направленные против гражданской инфраструктуры на территории России. В ходе операции применялись высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотные летательные аппараты.