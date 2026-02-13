В плен к российским военным попал 45-летний Игорь Гуцул из отдельной аэромобильной бригады ВСУ. И он не горел желанием служить — его мобилизовали силой.

Мужчина ехал по улице, когда заметил Renault Duster с полицейскими. Остановился, но следом вышли военные — Гуцул нажал на газ. Уйти не вышло: через 150 метров стояло ещё одно оцепление. «Я уже на них как бы въехал и остановился», — приводит слова пленного ТАСС.

После этого по рации подогнали еще машины. Всего, по словам Гуцула, собралось восемь автомобилей, подъехали и сотрудники ТЦК (военкомата). Все силовики — молодые ребята. Они чётко дали понять: дорога одна — на войну.

Украинец проходил подготовку у местных инструкторов, но те работали под контролем британцев. Правда, иностранцы в процесс не вмешивались.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что российские военные проходят «марафон истязаний» в тайных тюрьмах Вооружённых сил Украины (ВСУ): их содержат в клетках, избивают, отказывают в еде и воде.