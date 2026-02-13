В России заметили несостыковки в ракетном ударе ВСУ по Волгоградской области
ВСУ. Обложка © mil.gov.ua
Попытка ракетного удара ВСУ по Волгоградской области вызвала вопросы у специалистов, рассказал военный эксперт Антон Трутце. Он обратил внимание, что заявленная дальность пуска — около 600 километров — превышает характеристики известных образцов, имеющихся в распоряжении украинских войск.
Собеседник сайта MK.ru напомнил, что дальность ракет ATACMS не превышает 300 километров, Storm Shadow — 250, а украинского «Нептуна» — 280. В связи с этим он допустил два возможных сценария: либо речь идёт о глубокой модернизации советской ракеты Х-55, либо Киеву был передан новый образец вооружения от западных стран.
Напомним, в ночь на 12 февраля на объекте МО РФ в Котлубани в Волгоградской области произошло возгорание после атаки ВСУ. Местных жителей эвакуировали из-за угрозы взрыва, их разместили в двух ПВР. Однако к вечеру жителей Котлубани отвезли по домам.
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