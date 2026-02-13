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Опубликовано 13 февраля, 08:53

«Бабахало сильно»: Волгоградка рассказала, как пережила ночную атаку дронов ВСУ

Жительница Волгограда рассказала об атаке беспилотников ВСУ на город

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Минувшей ночью и утром в Волгограде и области прозвучала серия взрывов. Под удары попали Дзержинский и Красноармейский районы города, а также Среднеахтубинский район области. Жительница Тракторозаводского района рассказала, что всю ночь над домом слышала гул беспилотников ВСУ.

«Всю ночь надо мной летали, а один так близко и быстро летел — я думала, в мой дом врежется, в окно влетит. Потом ещё один, чуть дальше. Через какое-то время вновь слышно было жужжание — отдалённо, но много. Бабахало сильно», — отметила собеседница RG.ru.

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Напомним, в ночь на 13 февраля БПЛА упал возле жилого дома в Волгограде и вызвал пожар на парковке. В результате атаки дронов ВСУ пострадали ребёнок, юноша и взрослый.

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Борис Эльфанд
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