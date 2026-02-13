«Бабахало сильно»: Волгоградка рассказала, как пережила ночную атаку дронов ВСУ

Минувшей ночью и утром в Волгограде и области прозвучала серия взрывов. Под удары попали Дзержинский и Красноармейский районы города, а также Среднеахтубинский район области. Жительница Тракторозаводского района рассказала, что всю ночь над домом слышала гул беспилотников ВСУ.

«Всю ночь надо мной летали, а один так близко и быстро летел — я думала, в мой дом врежется, в окно влетит. Потом ещё один, чуть дальше. Через какое-то время вновь слышно было жужжание — отдалённо, но много. Бабахало сильно», — отметила собеседница RG.ru.

Напомним, в ночь на 13 февраля БПЛА упал возле жилого дома в Волгограде и вызвал пожар на парковке. В результате атаки дронов ВСУ пострадали ребёнок, юноша и взрослый.