ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам на Украине

Вооружённые силы России с 7 по 13 февраля нанесли один массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по объектам на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате ударов поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, военные склады и аэродромы, места производства, хранения и запуска ударных дронов, а также пункты временной дислокации ВСУ и наёмников.

По данным министерства, удары стали ответом на атаки Киева по гражданским объектам на территории России.

Также за неделю российские войска установили контроль над четырьмя населёнными пунктами: это Чугуновка и Глушковка в Харьковской области, Сидоровка в Сумской области, Зализничное в Запорожской области.