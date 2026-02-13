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Опубликовано 13 февраля, 09:26

ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам на Украине

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Вооружённые силы России с 7 по 13 февраля нанесли один массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по объектам на территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате ударов поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, военные склады и аэродромы, места производства, хранения и запуска ударных дронов, а также пункты временной дислокации ВСУ и наёмников.

По данным министерства, удары стали ответом на атаки Киева по гражданским объектам на территории России.

Новости СВО. ВС берут в тиски Красный Лиман, провал ВСУ в ДНР, «Орешник» парализовал нервы Киева, Зеленский шантажирует Европу, 13 февраля
Новости СВО. ВС берут в тиски Красный Лиман, провал ВСУ в ДНР, «Орешник» парализовал нервы Киева, Зеленский шантажирует Европу, 13 февраля

Также за неделю российские войска установили контроль над четырьмя населёнными пунктами: это Чугуновка и Глушковка в Харьковской области, Сидоровка в Сумской области, Зализничное в Запорожской области.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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