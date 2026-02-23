Передышка или пекло? Синоптики шокировали прогнозом на лето 2026-го: рекорды и аномалия Оглавление Весна 2026 в Москве и России: когда ждать тепла Когда придёт весна 2026 в Москву Когда обычно приходит лето в России и как оно стартовало в последние годы Когда пришло лето в 2024-м и 2025 году Каким было лето 2024 и 2025: цифры по городам Москва и Санкт‑Петербург Юг России: Краснодар, Сочи, Волгоград Урал, Сибирь и Дальний Восток Прогноз на лето 2026 по регионам Москва и Санкт‑Петербург Южные регионы: Краснодар, Сочи, Волгоград Лето 2026 на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке Когда начинать дачный сезон в 2026 году Зима 2025–2026 в европейской части России выдалась по‑настоящему снежной и морозной. Всех интересует: будет ли возможность погреться летом? Правда ли, что обещают новые рекорды, как рано придёт весна и каким будет лето 2026 года — в материале Life.ru. 23 февраля, 07:31 Натерпелись холодов? Синоптики советуют готовиться к новому испытанию летом 2026 года. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Весна 2026 в Москве и России: когда ждать тепла

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ещё осенью 2025 года предупреждал, что зима 2025–2026 годов станет более холодной, чем аномально тёплая зима сезона 2024–2025. Его прогнозы оправдались: в Москве и Санкт-Петербурге морозы доходили -20–25°C, на смену им изредка приходили оттепели с гололедицей. Для многих россиян такая картина воспринимается как экстремальная погода, хотя, по расчётам Гидрометцентра, нынешняя зима всё равно вписывается в общий тренд потепления и сокращения зимнего периода примерно на десять дней за три десятилетия.

Синоптики несколько раз подчёркивали, что весна 2026 года на большей части страны придёт раньше обычного срока. В феврале, несмотря на снегопады, температура в России в среднем окажется выше климатической нормы, а в марте в большинство регионов придёт положительная аномалия — это значит, что температура воздуха будет на несколько градусов теплее нормы.

Вильфанд оценивает вероятность ранней и тёплой весны в 65–90 процентов, что для долгосрочного прогноза считается очень высокой величиной. Потепление и паводки в этом году придут раньше обычного.

В то же время январские снегопады и метели в ряде регионов сформировали очень большой запас снега. Поэтому, несмотря на тёплый весенний воздух, метеорологическая весна (устойчивый переход через 0 градусов) в Центральную Россию, вероятнее всего, придёт только к третьей декаде марта.

Когда придёт весна 2026 в Москву

В Москве климатическая весна обычно начинается во второй половине марта. По многолетней статистике, среднесуточная температура здесь переходит через отметку в 0 градусов примерно в районе 20–25 марта. По словам синоптиков, март 2026 года будет аномально тёплым, однако мощный снежный покров растает не сразу.

С учётом этих факторов метеорологическую весну в Москве стоит ждать в третьей декаде марта, после 21-го числа. Именно к этому времени модели прогнозируют устойчивое превышение нулевой отметки по среднесуточной температуре и ускоренное таяние снега.

Когда ждать начала весны в 2026 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kichigin

Когда обычно приходит лето в России и как оно стартовало в последние годы

Синоптики считают, что лето начинается в тот момент, когда среднесуточная температура устойчиво превышает 15 градусов и держится выше этого порога минимум несколько дней подряд. В Москве, по словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца и на основе данных Гидрометцентра, климатическое лето в среднем стартует 26 мая, а сам сезон длится до конца августа.

На юге европейской части России (Краснодар, Сочи, нижнее течение Волги), по многолетним данным, летний режим устанавливается уже во второй половине апреля. В северо‑западных регионах и значительной части Сибири лето приходит в первой половине июня.

Когда пришло лето в 2024-м и 2025 году

В 2024 году метеорологическое лето в Москве стартовало очень рано. Центр погоды «Фобос» сообщал, что устойчивый переход среднесуточной температуры через отметку в +15 °C произошёл 17 мая, то есть на девять дней раньше климатической нормы.​ В 2023 году климатическое лето пришло в столицу 23 мая, то есть весна тоже сместилась примерно на неделю.​

В 2025 году синоптики ожидали наступление метеорологического лета в Москве в последней декаде мая. В итоге, по расчётам «Фобоса», метеорологическое лето в 2025 году началось примерно на четыре дня раньше расчётного срока, то есть в районе 22–23 мая, когда среднесуточная температура поднялась до +15,5 °C и смогла закрепиться выше этого уровня.

Каким было лето 2024 и 2025: цифры по городам

Москва и Санкт‑Петербург

Погода в Санкт-Петербурге летом 2026 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mistervlad

В 2024 году лето в Москве стало одним из самых жарких за всю историю. Средняя температура за все три месяца составила +20,3 °C. Это на +2,1 °C выше нормы. В июне 2024 года в столице было очень тепло и воздух в среднем прогрелся до +20 °C. Июль того же года оказался ещё жарче со средней температурой +22 °C. Август 2024 года прошёл спокойнее, но средняя цифра в +18 °C всё равно была выше обычных значений.

Летом 2025 года погода в Москве постоянно менялась. В июне наступило резкое похолодание: днём на улице было всего около +19 °C, а по ночам температура опускалась до +11 °C. Зато в июле 2025 года в город вернулась сильная жара. Средняя температура июля составила +21,6 °C – +21,7 °C. Это примерно на два градуса теплее нормы. При этом ливни принесли 120–122 мм влаги, что в полтора раза больше обычного. В августе 2025 года на метеостанции ВДНХ зафиксировали среднюю температуру +17,1 °C, что на полградуса прохладнее нормы.

Санкт-Петербург летом 2024 года тоже ставил рекорды. Главный синоптик города Александр Колесов сообщил, что средняя температура сезона составила +19,4 °C. Это лето заняло четвёртое место в списке самых тёплых лет в истории города. Сильной жары выше +30 °C почти не было, такие цифры термометры показали всего четыре раза за весь сезон.​

В июне 2025 года в Санкт-Петербурге было теплее нормы: средняя температура достигла +18,8 °C вместо обычных +16,1 °C. В июле в Северной столице днём воздух обычно прогревался до +24 °C, а по ночам было около +18 °C. Такие показатели тоже оказались значительно выше привычных климатических цифр для этого месяца.

Юг России: Краснодар, Сочи, Волгоград

Погода в Сочи летом 2026 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / saiko3p

Летом 2024 года на юге России стояла сильная жара. В июне в Краснодаре днём воздух прогревался в среднем до +31 °C, а по ночам температура составляла около +18 °C. Почти весь месяц в городе светило солнце и практически не было дождей.

В Сочи июнь 2024 года тоже оказался очень тёплым. Днём столбики термометров в среднем показывали +26 °C, а ночью было около +20 °C. Синоптики зафиксировали, что средняя температура месяца составила +23,2 °C. Это на 2,3 °C выше нормы, которая для Сочи составляет +20,9 °C.

В Волгограде июль 2024 года запомнился настоящим пеклом. По данным климатических архивов, средняя дневная температура в этом месяце держалась на уровне +32 °C. Ночью воздух остывал до +20 °C. В самые жаркие дни термометры в городе показывали экстремальные значения от +37 °C до +38 °C.

Урал, Сибирь и Дальний Восток

Летом 2024 года на юге Западной Сибири и в Иркутской области стояла необычайно тёплая погода, которую климатологи прозвали «сибирским средиземноморским» летом. Эксперты Росгидромета тогда сообщили, что в некоторых городах средняя температура за три месяца оказалась выше нормы на 3–4 градуса. В Иркутской области это лето стало таким же жарким, как в рекордно тёплые 2016-й и 2021 год.

В Новосибирске в августе 2024 года средняя температура воздуха составила около +12 °C. Днём столбики термометров часто поднимались до отметки +19 °C, а по ночам опускались до +10 °C. При этом на юге Западной Сибири было много по-настоящему жарких дней, когда воздух прогревался выше +25 °C.

Во Владивостоке август 2024 года запомнился как очень тёплый и влажный месяц. Днём средняя температура держалась на уровне +24 °C, а ночью составляла около +21 °C. Из-за частых южных ветров в городе постоянно ощущалась высокая влажность воздуха.​

Лето 2024 года в целом вошло в тройку самых жарких за всю историю наблюдений в нашей стране. Июнь того года также стал особенным и занял четвёртое место в списке самых тёплых июней в России.

Прогноз на лето 2026 по регионам

Москва и Санкт‑Петербург

Какое будет лето 2026 года в Москве. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Многие синоптики прогнозируют, что лето 2026 года в Москве окажется теплее нормы на несколько градусов. В июне в столице ожидается средняя температура около +23 °C. В это время в городе будет много солнечных и тёплых дней без сильной жары.

Июль 2026 года в Москве пройдёт с умеренной жарой и короткими, но мощными ливнями. Климатологи ожидают, что днём воздух прогреется до +25 °C – +27 °C. Это на 2–3 °C выше обычных климатических значений для середины лета. В августе средняя температура составит около +22 °C. При этом к концу месяца дневные показатели могут упасть до +16 °C, из-за чего наступит ощущение ранней осени.

В Санкт-Петербурге лето 2026 года тоже будет теплее нормы, но без экстремальных скачков. Июнь в Северной столице может стать одним из самых сухих месяцев в году со средней температурой около +21 °C. В июле ночами термометры редко покажут меньше +17 °C, а в дневные часы воздух прогреется до +23 °C – +25 °C. Август в Петербурге по традиции будет прохладным и дождливым с дневной температурой от +20 °C до +22 °C.

Южные регионы: Краснодар, Сочи, Волгоград

Для южных регионов России, включая Краснодарский край, побережье Чёрного моря и низовья Волги, синоптики прогнозируют жаркое и местами засушливое лето 2026 года. В июне в Краснодаре и Сочи дневная температура воздуха в среднем составит от +26 °C до +28 °C, а морская вода прогреется до комфортных +22 °C – +23 °C, что позволит открыть полноценный курортный сезон. В середине и конце лета, в июле и августе, в этих регионах установится стабильная жара. В отдельные дни в центральных районах Краснодарского края и в Волгограде столбики термометров будут подниматься до +35 °C и выше.

Специалисты предупреждают, что такая погода повышает риск засухи и опасных природных явлений на юге страны. Климатологи ожидают усиление шквальных ветров, сильных ливней и появление локальных смерчей.

Лето 2026 на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке

Климатолог Владимир Клименко полагает, что лето 2026 года в Сибири может стать аномально жарким. В крупных городах, таких как Новосибирск и Иркутск, средняя температура воздуха в этот период может подняться на 3–4 °C выше привычной нормы.

Для жителей Урала и Поволжья долгосрочные прогнозы также обещают затяжные периоды жары. В июле и в первой половине августа в Екатеринбурге и соседних регионах температура часто будет держаться на уровне +28 °C – +30 °C. Из-за малого количества дождей в некоторых районах специалисты опасаются наступления засухи, которая может навредить сельскому хозяйству.

На Дальнем Востоке и в Хабаровском крае в июне 2026 года ожидается дефицит осадков, что повышает риск возникновения лесных пожаров. Ближе к августу погода изменится и станет более влажной — с частыми ливнями и грозами. Во Владивостоке и Хабаровске средние летние температуры будут выше, чем в прошлом году, но из-за влияния моря и муссонов в этих городах сохранятся периоды сильной облачности и высокой влажности.

Когда начинать дачный сезон в 2026 году

Начинать подготовку к дачному сезону стоит сразу после того, как на участке сойдёт основной снег и почва немного подсохнет. Первым делом дачники наводят порядок на территории: убирают сухие ветки, старую листву с дорожек и скопившийся за зиму мусор около дома. После этого важно осмотреть все постройки, теплицы и заборы. Если за зиму порвалась плёнка или повредились каркасы, их нужно отремонтировать заранее, чтобы не тратить на это время в тёплые весенние дни. Простое рыхление почвы, добавление компоста и лёгкая перекопка помогают насытить землю влагой и воздухом перед первыми посадками.

Для жителей средней полосы России безопасное время для высадки растений на грядки наступает не раньше 5 мая. К этому моменту земля полностью оттаивает и прогревается, но по ночам всё ещё сохраняется риск похолоданий до -1 °C – -2 °C.

Авторы Анна Розанова