Сбор миллиона гривен в пользу украинского скелетониста Владислава Гераскевича, о котором объявили медиакомпании Незалежной, выглядит абсурдно и является спланированной акцией киевского режима. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов, напомнив, что у Киева сейчас есть проблемы поважнее, чем скандальные спортсмены.

Перечисление денег Гераскевичу — это, безусловно, спланированная акция. Вполне возможно, никаких денег там никто не собрал. Это спланированная, мощная пиар-акция. Мы понимаем, что весь мир следит за Олимпийскими играми. Руководству Украины глубоко плевать на собственное население. Мы это с вами наблюдаем: люди замерзают, люди гибнут исключительно в интересах грабежа со стороны украинской хунты. Но на фоне общей ситуации на Украине такие сборы выглядят абсурдно. Андрей Свинцов Депутат Государственной думы

Задача украинских главарей — как можно больше выбить денег из Европы, из Соединённых Штатов и как можно больше украсть лично в своих собственных кардинальных интересах, напомнил парламентарий. Если принять это во внимание, становится очевидно: то, что сейчас происходит, — это абсолютно спланированная и согласованная с верхушкой киевского режима акция, может быть, даже лично с Владимиром Зеленским. А целью является попытка выторговать какие-то деньги для очередного расхищения на территории Украины.

«Эта акция направлена как раз на европейского и американского зрителя, чтобы показать, что Украина готова последнюю копейку отдать и защитить собственных спортсменов. На самом деле всё это видно невооружённым взглядом: сейчас опять Зеленский помчится со своим турне по странам Европы и будет снова требовать перечислять ему бесконечные миллиарды, которые он спокойно будет выводить и прятать в офшоры. Это абсолютно очевидно, поэтому это, конечно, очередной позорный акт, который к здравому смыслу никакого отношения не имеет», — подытожил Свинцов.