«Последнюю копейку на показуху»: В Госдуме объяснили, зачем Киев собрал миллион для «бедного» скелетониста
Депутат Свинцов назвал сбор денег скелетонисту Гераскевичу пиар-акцией Зеленского
Владислав Гераскевич. Обложка © ТАСС / AP / Alessandra Tarantino
Сбор миллиона гривен в пользу украинского скелетониста Владислава Гераскевича, о котором объявили медиакомпании Незалежной, выглядит абсурдно и является спланированной акцией киевского режима. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов, напомнив, что у Киева сейчас есть проблемы поважнее, чем скандальные спортсмены.
Перечисление денег Гераскевичу — это, безусловно, спланированная акция. Вполне возможно, никаких денег там никто не собрал. Это спланированная, мощная пиар-акция. Мы понимаем, что весь мир следит за Олимпийскими играми. Руководству Украины глубоко плевать на собственное население. Мы это с вами наблюдаем: люди замерзают, люди гибнут исключительно в интересах грабежа со стороны украинской хунты. Но на фоне общей ситуации на Украине такие сборы выглядят абсурдно.
Задача украинских главарей — как можно больше выбить денег из Европы, из Соединённых Штатов и как можно больше украсть лично в своих собственных кардинальных интересах, напомнил парламентарий. Если принять это во внимание, становится очевидно: то, что сейчас происходит, — это абсолютно спланированная и согласованная с верхушкой киевского режима акция, может быть, даже лично с Владимиром Зеленским. А целью является попытка выторговать какие-то деньги для очередного расхищения на территории Украины.
«Эта акция направлена как раз на европейского и американского зрителя, чтобы показать, что Украина готова последнюю копейку отдать и защитить собственных спортсменов. На самом деле всё это видно невооружённым взглядом: сейчас опять Зеленский помчится со своим турне по странам Европы и будет снова требовать перечислять ему бесконечные миллиарды, которые он спокойно будет выводить и прятать в офшоры. Это абсолютно очевидно, поэтому это, конечно, очередной позорный акт, который к здравому смыслу никакого отношения не имеет», — подытожил Свинцов.
Напомним, МОК дисквалифицировал Владислава Гераскевича из-за шлема, на котором были наклеены фотографии погибших за ВСУ украинских спортсменов. Это произошло непосредственно перед стартом соревнований. Незадолго до этого со скелетонистом встретилась руководитель МО Кирсти Ковентри и попыталась его вразумить, но тот предпочёл устроить скандал: отказался менять шлем, а ещё потребовал от комитета извинений и денег на электрогенераторы для спортивных объектов Незалежной. Украинский блогер Анатолий Шарий ранее заявил, что Гераскевича Олимпиада интересовала не как крупнейшее спортивное состязания, а как площадка для политического «шоу», после которого дома его будут превозносить как героя и дадут преференции, например, должность депутата.
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