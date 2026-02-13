Скандалы, разводы, реалити: Названы 10 самых обсуждаемых звёздных пар

Названы звёздные пары, которые вызывают наибольший интерес у читателей. Бесспорными лидерами по числу публикаций стали блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган. Статистика платформы Дзен к 14 Февраля оказалась в распоряжении Life.ru.

Джигану и его жене посвящено в 2,5 раза больше новостей, чем занявшим второе место принцу Гарри и Меган Маркл. Всплеск интереса аналитики связывают с выходом реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной» на платформе VK Видео.

Третью строчку заняла молодая российская пара — актриса Анна Пересильд и певец Иван Дмитриенко. За ними следуют Дмитрий и Полина Дибровы, а также зарубежная пара Селена Гомес и Бенни Бланко. В десятку самых медийных вторых половинок также вошли Дэвид и Виктория Бекхэм, Валерия и Иосиф Пригожин, Криштиану Роналду с Джорджиной Родригес, Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе, а также Джастин и Хейли Бибер.

Ранее стало известно о необычной услуге, набирающей популярность в преддверии 14 Февраля. На московских онлайн-платформах стартовал сервис по аренде партнёров для празднования Дня святого Валентина. Актёры предлагают за плату сыграть роль партнёра на несколько часов. В услугу входит ужин в ресторане, поход в кино, семейный визит, фотосессия или даже отправка сообщения бывшему.