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Опубликовано 13 февраля, 14:31

Скандалы, разводы, реалити: Названы 10 самых обсуждаемых звёздных пар

Самойлова и Джиган стали самой обсуждаемой звёздной парой

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ samoylovaoxana

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ samoylovaoxana

Названы звёздные пары, которые вызывают наибольший интерес у читателей. Бесспорными лидерами по числу публикаций стали блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган. Статистика платформы Дзен к 14 Февраля оказалась в распоряжении Life.ru.

Джигану и его жене посвящено в 2,5 раза больше новостей, чем занявшим второе место принцу Гарри и Меган Маркл. Всплеск интереса аналитики связывают с выходом реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной» на платформе VK Видео.

Третью строчку заняла молодая российская пара — актриса Анна Пересильд и певец Иван Дмитриенко. За ними следуют Дмитрий и Полина Дибровы, а также зарубежная пара Селена Гомес и Бенни Бланко. В десятку самых медийных вторых половинок также вошли Дэвид и Виктория Бекхэм, Валерия и Иосиф Пригожин, Криштиану Роналду с Джорджиной Родригес, Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе, а также Джастин и Хейли Бибер.

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Ранее стало известно о необычной услуге, набирающей популярность в преддверии 14 Февраля. На московских онлайн-платформах стартовал сервис по аренде партнёров для празднования Дня святого Валентина. Актёры предлагают за плату сыграть роль партнёра на несколько часов. В услугу входит ужин в ресторане, поход в кино, семейный визит, фотосессия или даже отправка сообщения бывшему.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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