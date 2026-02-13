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Опубликовано 13 февраля, 14:46

От кокаина с унитаза до министра: В Госдуме оценили карьерный взлёт Кеннеди-младшего

В Госдуме возник вопрос к Трампу из-за главы Минздрава, нюхавшего кокаин с унитаза

Обложка © ТАСС / Zuma / Anthony Behar

Обложка © ТАСС / Zuma / Anthony Behar

Депутат Госдумы Алексей Куринный прокомментировал скандальное заявление министра здравоохранения США Роберта Кеннеди – младшего, который признался, что в прошлом нюхал кокаин с сидений унитазов и теперь не боится микробов. По словам парламентария, степень боязни микробов бывает разной — от разумной осмотрительности до перегибов.

«Я думаю, что истина где-то посередине. Не надо пренебрегать традиционными гигиеническими принципами, но и одновременно, конечно, не надо уходить в какую-то самоизоляцию», — отметил Куринный в беседе с Life.ru.

Он также напомнил, что должность министра в США невыборная, на неё Кеннеди-младшего назначил президент США Дональд Трамп 13 февраля 2025 года. Поэтому вопрос — к главе государства, который принял такое решение. При этом депутат призвал не стигматизировать людей с наркотическим опытом.

«Их очень много и в РФ: миллионов десять так или иначе сталкивалось или сталкивается сегодня с наркотиками. Поэтому не могу однозначно сказать, что это должно быть прямо тем фактором, который должен исключать назначение, но, конечно, это уже вопрос выбора высшего должностного лица страны», — заключил Куринный.

«Организм божества»: Кеннеди-младший удивился живучести Трампа, учитывая его рацион
«Организм божества»: Кеннеди-младший удивился живучести Трампа, учитывая его рацион

Ранее 72-летний Кеннеди-младший рассказал о многолетней борьбе с зависимостью от алкоголя, кокаина и героина, а также заявил, что остаётся трезвым уже 43 года благодаря группам поддержки. Он отметил, что не боится микробов. Причиной назвал своё прошлое, связанное с употреблением наркотиков прямо с крышки унитаза.

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Ольга Годуненко
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