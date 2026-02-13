«Одна и та же мафия»: В Госдуме хотят побороть «Бога Кузю» и инфоцыган одним и тем же оружием
Депутат Матвейчев назвал «Бога Кузю» инфоцыганом и призвал ужесточить законодательство
Обложка © ТАСС / Станислав Красильников / ЕА
В Госдуме назвали 48-летнего Андрея Попова, известного как «Бог Кузя», опасным персонажем и призвали усилить контроль над деструктивными культами в России. На эту проблему в беседе с Life.ru указал депутат Олег Матвейчев. Он пояснил, что парламентарии не раз пытались навести порядок в этой сфере, инициировали законопроекты и проводили круглые столы, но к общему знаменателю так и не пришли: деятельность сектантов трудно квалифицировать, и в каждом случае заново встают одни и те же вопросы — содержит ли та или иная организация настораживающие признаки.
По мнению Матвейчева, «Бог Кузя» сегодня напоминает скорее инфоцыгана. И в этой сфере, отмечает собеседник Life.ru, тоже остаётся законодательный пробел.
Есть инфоцыгане, которые вообще-то доктора наук, но, тем не менее, такую ересь несут. То есть требование наличия диплома не избавит нас от инфоцыганства. А Госдума не может принимать в отношении «Бога Кузи» отдельный закон или законопроект. Вся эта категория, вся эта братия, вся эта шушера в любом случае проходит под маркой инфоцыган. Все эти гуру, «боги» разные, вожди, сектанты, — на самом деле это одна и та же мафия, просто кто-то себя там «Богом» называет, а кто-то супер-психологом
Ранее Life.ru рассказывал, что «Бог Кузя», более десяти лет назад ставший объектом уголовного преследования за создание тоталитарной секты, после отсидки взялся за старое. Адепты 48-летнего Андрея Попова продают молебны о «вразумлении и защите от злых духов» и активно вербуют последователей.