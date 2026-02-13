«Одна и та же мафия»: В Госдуме хотят побороть «Бога Кузю» и инфоцыган одним и тем же оружием

Есть инфоцыгане, которые вообще-то доктора наук, но, тем не менее, такую ересь несут. То есть требование наличия диплома не избавит нас от инфоцыганства. А Госдума не может принимать в отношении «Бога Кузи» отдельный закон или законопроект. Вся эта категория, вся эта братия, вся эта шушера в любом случае проходит под маркой инфоцыган. Все эти гуру, «боги» разные, вожди, сектанты, — на самом деле это одна и та же мафия, просто кто-то себя там «Богом» называет, а кто-то супер-психологом