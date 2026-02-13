Виктор Дзюба досрочно слагает полномочия депутата Госдумы

Депутат Госдумы Виктор Дзюба досрочно слагает полномочия — соответствующий проект постановления внесла думская комиссия по мандатным вопросам. Информация об этом появилась в электронной базе нижней палаты парламента.

Документ предполагает прекращение полномочий члена комитета по энергетике с 16 февраля 2026 года. Основание — личное заявление депутата. Дзюба был избран по Тульскому одномандатному округу № 183. Окончательное решение о снятии полномочий Госдума может принять на ближайшем пленарном заседании во вторник, 17 февраля.

В таком случае у Виктора Дзюбы появится много свободного времени. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал депутатам посетить новый морской курорт Вонсан в Северной Корее. По его словам, российские туристы там всегда в приоритете.