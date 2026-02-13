За три часа ПВО сбила 13 украинских дронов над Россией

За три часа с 20:00 мск до 23:00 мск 13 февраля российские средства противовоздушной обороны уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Наибольшее количество дронов — шесть — было сбито над территорией Брянской области. По три БПЛА ликвидированы над Республикой Крым и акваторией Чёрного моря. Ещё один беспилотник уничтожен в небе над Курской областью.

А с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО было уничтожено 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. 41 — над территорией Брянской области, пять БПЛА — над территорией Курской области и один — над территорией Белгородской области