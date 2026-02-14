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Опубликовано 14 февраля, 08:07

Пассажиры сняли на видео взорвавшийся двигатель самолёта во время полёта

Двигатель самолёта взорвался во время перелёта из Лагоса в Порт-Харкорт в Нигерии. Инцидент произошёл с авиалайнером Boeing 737 компании Arik Air. Пассажиры сняли на видео разрушенную силовую установку в небе.

Двигатель самолёта взорвался в воздухе. Видео © X / Patrick Oyulu

Несмотря на поломку, самолёт благополучно приземлился в Бенине. При посадке пассажиры услышали громкий удар с левой стороны воздушного судна. К счастью, никто не пострадал.

Пассажирский самолёт рухнул у берегов Индийского океана в Сомали сразу после взлёта
Пассажирский самолёт рухнул у берегов Индийского океана в Сомали сразу после взлёта

Ранее три члена экипажа British Airways попали в больницу после того, как съели конфеты с сильной дозой марихуаны. Их подарил пассажир в знак благодарности за хороший перелёт из лондонского Хитроу в Лос-Анджелес.

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Обложка © X / Patrick Oyulu

Лия Мурадьян
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