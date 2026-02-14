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Опубликовано 14 февраля, 04:51

ПВО сбила 20 украинских беспилотников над регионами РФ за ночь

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Российские силы ПВО вновь отразили атаку беспилотников. В ночь на 14 февраля над семью регионами страны были уничтожены и перехвачены 20 вражеских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», – отметили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, наибольшее число дронов было сбито над Крымом – там расчёты ПВО ликвидировали 13 воздушных целей. Ещё два беспилотника уничтожены над Орловской областью. По одному БПЛА перехватили над Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой областями, а также в Московском регионе.

О разрушениях и пострадавших официальной информации не поступало.

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Юния Ларсон
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