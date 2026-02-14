Зеленскому пришлось извиняться за слова о переговорах в Абу-Даби

Владимир Зеленский оказался в неловкой ситуации после комментария о переговорах по украинскому урегулированию в Абу-Даби. В интервью изданию Politico он назвал встречи Киева с Россией и США «переговорами на техническом уровне», после чего публично извинился перед собственной делегацией.

Глава киевского режима заявил, что команда президента США Дональда Трампа, включая спецпредставителей Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа, якобы подтолкнула стороны к трёхстороннему формату. Однако формулировка о «техническом уровне» вызвала резонанс, и Зеленскому пришлось оправдываться.

«Извиняюсь перед своей командой… я сказал «технический уровень», – признал он.

Второй раунд переговоров прошёл 4-5 февраля в Абу-Даби. Первый состоялся там же 23-24 января. Встречи проходили в закрытом формате без присутствия прессы, а их детали официально не раскрывались.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский пожаловался на сигналы из Вашингтона о необходимости уступок со стороны Киева. По его словам, США намекают, что именно Украина должна сделать «несколько шагов вперёд», а не Москва. Он назвал такую позицию неправильной и призвал администрацию Трампа усилить давление на Россию, подчеркнув, что только Вашингтон способен изменить ход конфликта.