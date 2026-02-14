Число пострадавших от удара дронов ВСУ по посёлку в ЛНР выросло до 19
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В посёлке Центральный в ЛНР количество пострадавших в результате массированной атаки беспилотников ВСУ уведичилось до 19 человек, среди них есть тяжело раненые. Такие последние данные приводит министр здравоохранения республики Наталья Пащенко в своём телеграм-канале.
«Вражеские беспилотники нанесли удар по посёлку Центральный Перевальского муниципального округа. По последним данным, за медицинской помощью обратилось 19 человек. Все они — жители посёлка, которые в момент атаки находились рядом с местом прилёта или в своих домах», — написала она.
Ранее Life.ru сообщал, что украинские беспилотники нанесли удар по посёлку Центральному в Перевальском округе ЛНР. Изначально 15 человек обратились за медпомощью, четверо — в тяжёлом состоянии. Повреждены десятки жилых домов, школа, почта. СК возбудил уголовное дело.
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