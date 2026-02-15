В Одессе мобилизовали важного свидетеля по масштабному делу о коррупции в СБУ

В Одессе сотрудники полиции и ТЦК мобилизовали бывшего телохранителя украинского бизнесмена Сергея Ваганяна Максима Каира — важного свидетеля по делу о коррупции. Ранее он подтвердил, что часть взяток для экс-главы СБУ Ивана Баканова попадала Владимиру Зеленскому.

Как сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, это произошло 12 февраля. Как отметил нардеп, Ваганян подтверждал, что за Каиром шла слежка.

Напомним, украинский бизнесмен Сергей Ваганян обвинил бывшего главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова в системной коррупции. Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело о возможной коррупции в СБУ. По словам Ваганяна, он лично передавал Баканову и другим высокопоставленным руководителям службы деньги, дорогие автомобили и недвижимость. Последний возглавлял ведомство с 2019 по 2022 год.

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