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Опубликовано 14 февраля, 21:22

За три часа над регионами России сбили 55 украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами 55 украинских беспилотников. БПЛА сбили в течение трёх часов 14 февраля в промежуток времени с 20:00 до 23:00 мск, сообщили в Минобороны России.

«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указано в сообщении.

Большую часть дронов, 29 БПЛА, уничтожили над акваторией Азовского моря. Ещё 23 дрона сбили над Краснодарским краем. И три БПЛА ликвидировали над Чёрным морем.

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Вечером 14 февраля в Сочи объявили об угрозе атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин. Он попросил жителей сохранять спокойствие. После Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропорту Сочи.

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Лия Мурадьян
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