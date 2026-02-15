За три часа над регионами России сбили 55 украинских БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами 55 украинских беспилотников. БПЛА сбили в течение трёх часов 14 февраля в промежуток времени с 20:00 до 23:00 мск, сообщили в Минобороны России.

«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указано в сообщении.

Большую часть дронов, 29 БПЛА, уничтожили над акваторией Азовского моря. Ещё 23 дрона сбили над Краснодарским краем. И три БПЛА ликвидировали над Чёрным морем.