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Опубликовано 15 февраля, 04:32

За ночь над Россией сбили 68 украинских беспилотников

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

В течение прошедшей ночи российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, атака продолжалась с 23:00 мск 14 февраля до 07:00 мск 15 февраля. БПЛА самолётного типа были сбиты над акваторией Азовского и Чёрного морей, а также над территориями Краснодарского края, Крыма, Курской области и Ставропольского края.

Дежурные расчёты ПВО отработали по всем целям. Оперативные службы продолжают мониторинг обстановки в регионах.

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Ранее Life.ru писал, что Краснодарский край пережил массированную атаку беспилотников ВСУ. В посёлке Волна были повреждены резервуар с нефтепродуктами и склад, возникли очаги возгорания, два человека получили ранения. В Сочи пострадал частный дом, а в Юровке – котельная, сейчас последствия устраняют экстренные службы.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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