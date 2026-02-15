Управляющим компаниям пригрозили миллионными штрафами за вывешивание списка должников

Вывешивание в подъезде или пост в интернете со списком должников по оплате ЖКУ грозит управляющей компании штрафом. Об этом предупредил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Без получения на то согласия [это] является нарушением закона», — сказал депутат ТАСС.

По словам депутата, распространение персональных данных наказывается штрафом. Для юридических лиц он составляет от 300 до 700 тысяч рублей, а при повторении нарушения — до 1,5 миллиона. К такой информации относят фамилию, имя или отчество.

Ранее россиян предупредили, то с 1 марта сроки оплаты ЖКУ в России переносятся с 10-го на 15-е число каждого месяца. В Госдуме объяснили, что это позволит гражданам оплачивать услуги сразу после получения основной зарплаты, что повысит удобство и снизит финансовую нагрузку.