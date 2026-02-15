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Опубликовано 15 февраля, 14:10

Управляющим компаниям пригрозили миллионными штрафами за вывешивание списка должников

Депутат Колунов: Вывешивание в подъезде списка должников по ЖКХ грозит штрафом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svetlana Buzmakova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svetlana Buzmakova

Вывешивание в подъезде или пост в интернете со списком должников по оплате ЖКУ грозит управляющей компании штрафом. Об этом предупредил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Без получения на то согласия [это] является нарушением закона», — сказал депутат ТАСС.

По словам депутата, распространение персональных данных наказывается штрафом. Для юридических лиц он составляет от 300 до 700 тысяч рублей, а при повторении нарушения — до 1,5 миллиона. К такой информации относят фамилию, имя или отчество.

Россияне пожаловались на выросшие вдвое счета за ЖКУ после пересчёта тарифов
Россияне пожаловались на выросшие вдвое счета за ЖКУ после пересчёта тарифов

Ранее россиян предупредили, то с 1 марта сроки оплаты ЖКУ в России переносятся с 10-го на 15-е число каждого месяца. В Госдуме объяснили, что это позволит гражданам оплачивать услуги сразу после получения основной зарплаты, что повысит удобство и снизит финансовую нагрузку.

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Матвей Константинов
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