Ульянов: Мюнхенская конференция выявила маргинализацию ЕС

Дискуссии на Мюнхенской конференции отчётливо демонстрируют процесс самоустранения и падения влияния Евросоюза на мировой арене. Такую оценку происходящему на форуме в Германии дал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своём Telegram-канале.

«Дискуссии на Мюнхенской конференции отчётливо демонстрируют, что Евросоюз в последние годы сам себя маргинализировал», — написал он.

Дипломат также обратил внимание, что сейчас представителям стран ЕС приходится буквально выпрашивать возможность участвовать в переговорном процессе по урегулированию на Украине.

При этом, как отметил Ульянов, европейская сторона упорно не желает признавать, что нынешняя ситуация стала прямым следствием фундаментальных ошибок, допущенных Брюсселем. По его мнению, это говорит о том, что уроки из прошлых просчётов в Евросоюзе усвоены так и не были.

Ранее сообщалось, что выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции обернулось дипломатическим скандалом из-за его ироничных выпадов в адрес премьер-министра Венгрии. Украинский лидер позволил себе колкость по поводу внешности Виктора Орбана, обвинив его в том, что тот уделяет больше внимания фигуре, чем сдерживанию России. Профессор Гленн Дизен из Норвегии подверг это поведение жесткой критике.