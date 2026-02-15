Новое в законах: Россиян предупредили о штрафах за борщевик и заброшенные дачи

В Госдуме разъяснили россиянам новые нормы для владельцев загородной недвижимости, которые вступят в силу в 2026 году и затронут вопросы использования земли, борьбы с сорняками и регистрации построек. Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин подробно рассказал о ключевых нововведениях в беседе с RT.

Одно из наиболее существенных изменений связано с бесхозяйственным отношением к земле. Если собственник в течение трёх лет после приобретения участка не приступит к его освоению, ему выпишут штраф. Как уточнил парламентарий, размер взыскания для физических лиц будет варьироваться в пределах 1–1,5% от кадастровой стоимости земли, при этом нижний порог установлен на уровне 20 тысяч рублей.

Не остался без внимания и наболевший вопрос с борщевиком. Начиная с марта 2026 года, борьба с этим ядовитым растением на собственном участке станет не просто рекомендацией, а прямой обязанностью владельца. По словам Чаплина, законодательно закреплённая необходимость уничтожать опасные сорняки продиктована заботой об окружающих. Уклонение от этой обязанности повлечёт за собой административные меры, так как бесконтрольное распространение такой растительности создаёт угрозу для здоровья людей.

Также депутат акцентировал внимание на том, какие именно постройки нужно в обязательном порядке ставить на кадастровый учёт. Регистрации подлежат лишь объекты капитального строительства. Их легко отличить по ряду признаков: заглублённый фундамент, невозможность демонтажа и перемещения на другое место без потери целостности, а также наличие подключения к стационарным инженерным коммуникациям.

«К таким объектам, безусловно, относятся жилые и садовые дома, а также капитальные бани, гаражи и иные хозяйственные постройки. В то же время лёгкие навесы, сборные теплицы и временные сараи, не имеющие прочной связи с землёй, оформления не требуют», — заключил он.

А ранее россиянам объяснили, как защитить дачу от воров зимой. В Госдуме уточнили, что наиболее действенным решением для серьёзной защиты является современная охранная сигнализация, подключённая к пульту вневедомственной охраны или частной охранной компании.