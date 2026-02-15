В Госдуме поставили Зеленского на место после его хамских выпадов в адрес Орбана

Депутат Госдумы Амир Хамитов заявил, что Владимир Зеленский «уверен, что ему позволено хамить», однако, по его мнению, реальность «прямо противоположная». Так парламентарий прокомментировал выступление экс-комика на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности.

«Складывается впечатление, что Зеленский уверен, что ему позволено хамить, требовать всего подряд, и его мнение будет кому-то интересно, а каждая реплика будет встречаться аплодисментами. Однако реальность, как мы видим, прямо противоположная», — цитирует Хамитова РИА «Новости».