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Опубликовано 15 февраля, 16:36

Опрос в своём офисе проводил? Зеленский заявил, что якобы 90% украинцев выступают против выборов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский заявил, что 90% жителей Украины якобы выступают против проведения выборов. Об этом он рассказал в интервью изданию Politico.

«Если кому-то интересно, что думают украинцы, то 90 процентов против», — сказал он.

Как пояснил экс-комик, население страны отдаёт себе отчёт в том, что устраивать голосование в условиях военного конфликта — «это ужасно».

Основными проблемами Зеленский назвал невозможность организовать волеизъявление для военнослужащих на передовой и для восьми миллионов беженцев, находящихся за рубежом.

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Напомним, ранее Financial Times со ссылкой на источники в Киеве и европейских столицах ранее сообщила, что Зеленский якобы готовит одновременно президентские выборы и референдум по мирному урегулированию. Оба голосования, по данным издания, должны были пройти не позднее 15 мая. Однако позже окружение самого Зеленского фактически дезавуировало эти планы, заявив, что подготовка к выборам возможна лишь после прекращения огня.

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Вероника Бакумченко
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