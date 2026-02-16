Вооружённые силы Украины (ВСУ) усилили удары по гражданской инфраструктуре российского приграничья. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передаёт газета «Известия».

По его словам, интенсивность обстрелов выросла на Белгородском и Херсонском направлениях. Он отметил существенное обострение ситуации в этих регионах.

«Сейчас мы наблюдаем существенные обострение и рост интенсивности обстрелов ВСУ на белгородском и херсонском направлениях», — сказал Мирошник.

Ранее Белгород и Белгородский округ подверглись массированному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. Предварительно, серьёзные повреждения нанесены объектам энергетической инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы выясняют масштаб повреждений. По предварительным данным, ВСУ атаковали город РСЗО HIMARS. Всего жители слышали около 10 взрывов.