Украинские Вооружённые формирования вывели остатки 225-го штурмового батальона из Сумской области. Как рассказал РИА «Новости» командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов, «полк смерти» понёс серьёзные потери.

По его словам, у батальона зафиксированы огромные потери личного состава. Командование ВСУ приняло решение о переформировании батальона, так как они «небоеспособны на этом участке».

А ранее на севере села Успеновка в Запорожской области были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы Вооружённых сил Украины при попытке пройти в тыл российских подразделений. Диверсанты действовали в российской военной форме и имели экипировку по образцу ВС РФ. Украинские войска были пойманы на этапе проверки личностей.