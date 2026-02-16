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Опубликовано 16 февраля, 03:06

ВСУ вывели остатки «полка смерти» из Сумской области из-за серьёзных потерь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Украинские Вооружённые формирования вывели остатки 225-го штурмового батальона из Сумской области. Как рассказал РИА «Новости» командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов, «полк смерти» понёс серьёзные потери.

По его словам, у батальона зафиксированы огромные потери личного состава. Командование ВСУ приняло решение о переформировании батальона, так как они «небоеспособны на этом участке».

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А ранее на севере села Успеновка в Запорожской области были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы Вооружённых сил Украины при попытке пройти в тыл российских подразделений. Диверсанты действовали в российской военной форме и имели экипировку по образцу ВС РФ. Украинские войска были пойманы на этапе проверки личностей.

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Тимур Хингеев
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