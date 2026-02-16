Киевлянин решил по Днепру убежать от ТЦК и провалился под лёд

В Киеве мужчина решил по замёрзшему Днепру убежать от сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкомата), но провалился под лёд. Это попало на видео.

Задержание уклониста, провалившегося под лёд в Киеве. Видео © «Страна.ua»

Судя по кадрам, жителя украинской столицы достали из воды. Что было с ним после задержания, неизвестно.

Ранее житель Одессы решил отрезать себе руку, чтобы избежать мобилизации. Для этого мужчина выбрал болгарку. Что с «ухилянтом» сейчас, неизвестно.