Киевлянин решил по Днепру убежать от ТЦК и провалился под лёд
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В Киеве мужчина решил по замёрзшему Днепру убежать от сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкомата), но провалился под лёд. Это попало на видео.
Задержание уклониста, провалившегося под лёд в Киеве. Видео © «Страна.ua»
Судя по кадрам, жителя украинской столицы достали из воды. Что было с ним после задержания, неизвестно.
Ранее житель Одессы решил отрезать себе руку, чтобы избежать мобилизации. Для этого мужчина выбрал болгарку. Что с «ухилянтом» сейчас, неизвестно.
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