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Опубликовано 16 февраля, 05:41

Киевлянин решил по Днепру убежать от ТЦК и провалился под лёд

Обложка © GigaChat

Обложка © GigaChat

В Киеве мужчина решил по замёрзшему Днепру убежать от сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкомата), но провалился под лёд. Это попало на видео.

Задержание уклониста, провалившегося под лёд в Киеве. Видео © «Страна.ua»

Судя по кадрам, жителя украинской столицы достали из воды. Что было с ним после задержания, неизвестно.

«Так вам, людоеды!» Украинцы просят звание Героя для прогнавшего ТЦК «дедушки-дедпула»
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Ранее житель Одессы решил отрезать себе руку, чтобы избежать мобилизации. Для этого мужчина выбрал болгарку. Что с «ухилянтом» сейчас, неизвестно.

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Матвей Константинов
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