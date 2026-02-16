Брянская область перенесла самую мощную атаку БПЛА в истории региона

Брянский регион стал целью самого масштабного налета дронов за всю историю наблюдений. Как сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор Александр Богомаз, интенсивность и количество запущенных за сутки беспилотных летательных аппаратов оказались рекордными среди всех субъектов Российской Федерации.

Глава области уточнил, что в ходе массированного удара пострадали объекты, обеспечивающие энергоснабжение региона, а сами действия классифицировал как террористическую атаку со стороны ВСУ.

«Благодаря героическим и профессиональным действиям наших энергетиков и теплотехников, подключению резервной генерации, которую мы закупили благодаря Правительству Российской Федерации, тепло и энергоснабжение в городе Брянске и пяти муниципальных образованиях области было запущено в течение трёх часов», — написал чиновник.

Ранее Белгород и Белгородский округ подверглись массированному обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. Предварительно, серьёзные повреждения нанесены объектам энергетической инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы выясняют масштаб повреждений. По предварительным данным, ВСУ атаковали город РСЗО HIMARS. Всего жители слышали около 10 взрывов.