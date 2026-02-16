Мобилизация на Украине выкосит всё мужское население, оставив нетронутым лишь узкий круг приближённых к главарю киевского режима Владимиру Зеленскому и его самого. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, киевские власти сейчас заняты пересмотром перечня специальностей, дающих право на отсрочку.

«Я думаю, в конечном итоге там останутся друзья Зеленского, депутаты "Слуги народа" и прочих деятелей», — сказал Мирошник.

Посол подчеркнул, что единственный ресурс, которым Украина участвует в боевых действиях, — это люди. Запад же, по его словам, отвечает за финансирование и поставки оружия. Поскольку человеческий ресурс является для киевского режима критически важным, власти будут безжалостно расширять списки тех, кого можно отправить на убой. Как резюмировал дипломат, простые люди для режима Зеленского — не более чем пушечное мясо, и этот запас они намерены использовать по полной.

Ранее украинский омбудсмен сообщил о резком росте числа жалоб на действия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) в 2025 году. По его словам, количество обращений в его офис уже вдвое превысило показатели прошлого года и к концу года может увеличиться в три раза.