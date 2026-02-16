В России могут сделать начисление налоговых вычетов автоматическим

В Госдуме предложили автоматизировать начисление налоговых вычетов по самым востребованным категориям. Соответствующее обращение министру финансов Антону Силуанову направил вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов.

Право на получение налогового вычета — одна из рабочих мер по поддержке россиян, однако на данный момент для его получения необходимо столкнуться с бюрократией: собрать документы, заполнить декларации 3-НДФЛ и подать весь пакет в установленный срок. Для многих, особенно маломобильных и пенсионеров, это непросто, подчеркнул Чернышов.

«В результате чего значительные средства, положенные по закону, просто не доходят до людей», — считает парламентарий.

В случае внедрения автоматического начисления налогового вычета Федеральная налоговая служба сможет сама, на основании уже имеющихся данных, уведомлять россиян о возможности получить вычет и его сумме. В свою очередь гражданам останется лишь подтвердить согласие на «Госуслугах». Это, помимо прочего, снизит нагрузку на налоговиков.

По словам Чернышова, в России уже есть технологические возможности для автоматизации вычетов по ряду категорий. Например, все данные для возврата средств по налогу на имущества есть в системах Росреестра, пишет ТАСС.

Ранее налоговики начали рассылать россиянам запросы из-за покупки автомобилей у иностранцев. В ФНС интересуются, не производилась ли оплата за наличные, так как это может грозить серьёзным штрафом — до 40% от суммы сделки. Например, одной жительнице Екатеринбурга уже пришлось заплатить 600 тысяч рублей.