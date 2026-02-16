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Опубликовано 16 февраля, 13:11

В Госдуме заявили, что у Польши нет ни денег, ни инженеров для создания ядерного оружия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mares90

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mares90

Заявление президента Польши Кароля Навроцкого о необходимости создания ядерного оружия является попыткой привлечь внимание к своей стране. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

По словам парламентария, у Польши нет ни финансовых, ни кадровых ресурсов для реализации такого проекта.

«Поляки никогда ничего не делают за свой счёт. Они занимают деньги, это уже известный факт, а потом ищут любые способы, чтобы их не отдать», — напомнил Колесник.

Он также выразил уверенность, что мировое сообщество, включая США, выступит против появления у Варшавы ядерного оружия, поскольку это нарушит глобальный баланс.

Депутат считает, что громкие заявления польского лидера — лишь способ вновь оказаться в центре внимания, так как Польшу перестали серьёзно воспринимать.

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Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Варшаве необходимо обладать ядерным оружием. Он сказал, что решительно поддерживает такой шаг, но оговорился, что весь этот процесс должен протекать в соответствии международным нормам.

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