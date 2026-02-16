Заявление президента Польши Кароля Навроцкого о необходимости создания ядерного оружия является попыткой привлечь внимание к своей стране. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

По словам парламентария, у Польши нет ни финансовых, ни кадровых ресурсов для реализации такого проекта.

«Поляки никогда ничего не делают за свой счёт. Они занимают деньги, это уже известный факт, а потом ищут любые способы, чтобы их не отдать», — напомнил Колесник.

Он также выразил уверенность, что мировое сообщество, включая США, выступит против появления у Варшавы ядерного оружия, поскольку это нарушит глобальный баланс.

Депутат считает, что громкие заявления польского лидера — лишь способ вновь оказаться в центре внимания, так как Польшу перестали серьёзно воспринимать.

Напомним, ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Варшаве необходимо обладать ядерным оружием. Он сказал, что решительно поддерживает такой шаг, но оговорился, что весь этот процесс должен протекать в соответствии международным нормам.