Коммунальный аудит: В России призвали провести проверку сферы ЖКХ после гибели людей из-за снега и сосулек

Трагедия с гибелью людей из-за схода снега с крыш — это не «несчастный случай», а скорее системная проблема. Когда за неделю погибают 9 человек и ещё 15 получают травмы, в том числе дети, виновата не погода, а организация работы. Об этом в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы Владимир Плякин. Он призвал провести проверку сферы ЖКХ — причём не «формальную» для галочки.

Да, зима в этом году снежная. Да, кадров не хватает. Но тарифы на коммунальные услуги тоже растут. И логично было бы ожидать, что за наши же деньги будет обеспечена элементарная безопасность: очищенные крыши, ограждённые опасные зоны, тротуары безо льда, своевременная реакция управляющих компаний. Провести аудит сферы ЖКХ в такой ситуации — наверное, разумное решение. Но не формальный, «для отчёта», а с конкретными выводами: хватает ли техники и людей, как распределяются средства, кто и как контролирует исполнение? Владимир Плякин Депутат Госдумы

Он подчеркнул, что ответственность должна быть персональной: не только у тех, кто непосредственно чистит крышу, а прежде всего у руководства управляющих компаний — за отсутствие контроля и принятых мер. А также у надзорных и муниципальных властей — за отсутствие своевременных проверок.

«Можно сколько угодно говорить о погоде и объективных трудностях. Но гибель людей, тем более детей, недопустима. Безопасность жителей — это обязанность системы, за которую граждане платят каждый месяц», — заключил парламентарий.

Напомним, по данным МЧС, за неделю в России 9 человек стали жертвами падения снега и льда с крыш. Один из самых страшных случаев произошёл в городе Лянторе в ХМАО, где снежная масса с крыши хоккейного корта «Штурм» накрыла пятерых подростков. В итоге один мальчик погиб.