Бывший американский посол в России и профессор Стэнфордского университета Майкл Макфолл заявил, что Соединённые Штаты сделали украинский конфликт выгодным предприятием для своего военно-промышленного комплекса. В эфире телеканала «Дождь»* он подчеркнул, что Вашингтон переложил финансовые затраты на Европу, в то время как американские корпорации получают огромные прибыли от продажи оружия.

По словам Макфолла, администрация Дональда Трампа фактически отошла от прямой помощи Украине, вынуждая европейских союзников покупать американское вооружение и затем безвозмездно передавать его Киеву.

«Мы продаём оружие европейцам, а те бесплатно передают его Украине. То есть наши американские компании зарабатывают сейчас. Трамп очень любит рассуждать о том, что нагрузку нужно распределять честно. Но в том-то и дело, что США сейчас вообще не берут на себя никакой нагрузки. И мне как гражданину США, конечно, стыдно за это», — заявил экс-посол.

При этом Макфолл занял позицию, оппозиционную дипломатическому разрешению конфликта. Он апеллировал к своему многолетнему знакомству с президентом России Владимиром Путиным, утверждая, что изменить мнение российского лидера представляет собой значительную трудность. Экс-посол предложил стратегию, включающую эскалацию и наращивание поставок вооружений повышенной мощности в Киев, с целью избежать формирования патовой ситуации на украинской территории.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе возникли разногласия по вопросу военной помощи Украине. Франция выступила против схемы, которая позволила бы Киеву закупать британские крылатые ракеты Storm Shadow за счёт общеевропейского кредита. Коалиция из 11 стран ЕС предлагала смягчить действующие правила, чтобы украинская сторона могла использовать кредитный пакет в 90 миллиардов евро для покупки британского вооружения.

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